AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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25.06.2026 12:42:10
Why Is AMD Stock Gaining Thursday?
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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17.06.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
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15.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus (finanzen.at)
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15.06.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
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15.06.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt am Mittag deutlich an (finanzen.at)
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15.06.26
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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|25.06.26
|AMD Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
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|25.06.26
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|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|466,40
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.