AMD Aktie
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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 465 auf 590 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Prozessorhersteller habe mit 50 Prozent das höchste Umsatzplus seit 16 Quartalen verzeichnet und einen Erlösrekord erzielt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Spiel werde aber vom SpaceX-Chef Elon Musk, der künftig nur noch auf Nvidia-Prozessoren setzen wolle, verdorben./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Kaufen
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Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
$ 490,56
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 486,20
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Ingo Wermann
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KGV*:
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