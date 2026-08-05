AMD Aktie
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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für AMD auf "Buy" mit einem Kursziel von 730 US-Dollar belassen. Der Prozessorhersteller stärke seine Wettbewerbsposition in Märkten, die von einem raschen Wandel geprägt seien, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Taktisch betrachtet seien gute Nachrichten von Anlegern aber schon vorweg genommen worden - auch vor dem Hintergrund bereits optimistischer Aussagen des Prozessorherstellers zur langfristigen Marktentwicklung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
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Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
$ 730,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 490,56
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Abst. Kursziel*:
48,81%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 486,47
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,06%
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Analyst Name::
Timothy Arcuri
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KGV*:
-
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