ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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17.06.2026 17:41:23
Why Is ASML Stock Up Again Today?
ASML Holding (NASDAQ: ASML) stock got a modest 1.6% bump on Monday, lost it all on Tuesday, but is up again even more on Wednesday -- 6.1% through 11:25 a.m. ET. And why?It may surprise you to learn that I think the same thing that didn't get enough attention Monday is finally on investors' radar today: The SpaceX (NASDAQ: SPCX) IPO is going to be very good news for ASML.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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