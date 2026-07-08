Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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08.07.2026 14:15:56
Why Is Intel Stock Falling Wednesday?
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Nachrichten zu Intel Corp.
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08.07.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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08.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen (finanzen.at)
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08.07.26
|DeepSeek-Schockwelle: Massiver Chip-Ausverkauf erfasst Aktien von Intel - AMD und Micron ebenfalls im Fokus (finanzen.at)
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08.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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08.07.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 gibt mittags nach (finanzen.at)
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08.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
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08.07.26