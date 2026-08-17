Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
17.08.2026 17:43:38
Why Is Netflix Stock Falling on Monday?
This article Why Is Netflix Stock Falling on Monday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Nach Millionenverlust: Bill Ackman setzt erneut auf Netflix-Aktie (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.08.26
|Netflix-Aktie schwächer: Doku über Studenten-Morde boomt (dpa-AFX)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Netflix-Aktie trotzdem schwächer: Spannung vor anstehendem GTA 6 Trailer (dpa-AFX)
|
03.08.26
|Netflix-Aktie fester: Bergsteiger und Netflix-Star Nirmal Purja tödlich am Broad Peak verunglückt (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|65,45
|-3,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Verlusten -- ATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street geht es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.