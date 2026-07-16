TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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16.07.2026 14:05:43
Why Is TotalEnergies Stock Falling Thursday?
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Nachrichten zu TotalEnergies
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12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.at)
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09:28
|Verluste in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach (finanzen.at)
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16.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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16.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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16.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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16.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
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15.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
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15.07.26