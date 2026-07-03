TotalEnergies Aktie
|66,68EUR
|-0,02EUR
|-0,03%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies vor der Berichtssaison der Ölunternehmen von 86 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei von vielen Unwägbarkeiten geprägt gewesen, schrieb Matthew Lofting in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. In diesem Umfeld sei das Raffineriegeschäft der Konzerne am besten aufgestellt. Dieses erlebe aktuell wegen knapper Lagerbestände und erneuter Versorgungsengpässe einen Aufschwung. Die Aktien von Totalenergies reagierten derweil recht defensiv auf sinkende Ölpreise. Risikobereinigt seien die Papiere sein Favorit in der Branche./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66,67 €
|
Abst. Kursziel*:
24,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,48%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
26.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
26.06.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
26.06.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.at)
|
26.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
25.06.26
|TotalEnergies to account for role in greenhouse gas emissions, court rules (Financial Times)
|
25.06.26
|TotalEnergies to account for role in greenhouse gas emissions, court rules (Financial Times)
|
25.06.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
25.06.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|10:09
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:09
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:09
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10.06.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|66,68
|-0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:38
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:12
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:07
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:49
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:48
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:45
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:28
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:18
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:50
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:49
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:07
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|02.07.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research