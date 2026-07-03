TotalEnergies Aktie

66,68EUR -0,02EUR -0,03%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.07.2026 10:09:12

TotalEnergies Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies vor der Berichtssaison der Ölunternehmen von 86 auf 83 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei von vielen Unwägbarkeiten geprägt gewesen, schrieb Matthew Lofting in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. In diesem Umfeld sei das Raffineriegeschäft der Konzerne am besten aufgestellt. Dieses erlebe aktuell wegen knapper Lagerbestände und erneuter Versorgungsengpässe einen Aufschwung. Die Aktien von Totalenergies reagierten derweil recht defensiv auf sinkende Ölpreise. Risikobereinigt seien die Papiere sein Favorit in der Branche./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
66,67 € 		Abst. Kursziel*:
24,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
66,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,48%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergies

mehr Analysen
10:09 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 TotalEnergies Buy UBS AG
10.06.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TotalEnergies 66,68 -0,03% TotalEnergies

Aktuelle Aktienanalysen

10:38 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:09 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:09 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 KION GROUP Buy Warburg Research
09:12 RHI Magnesita Sector Perform RBC Capital Markets
09:07 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:50 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:49 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
08:48 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
08:47 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
08:46 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08:45 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08:44 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
08:43 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:42 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:41 OMV Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:28 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
07:49 GEA Outperform RBC Capital Markets
07:26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
07:22 Lufthansa Buy UBS AG
07:18 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07:17 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
06:50 BP Hold Jefferies & Company Inc.
06:49 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:49 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:30 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
06:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:07 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
02.07.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Michelin Outperform Bernstein Research
02.07.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 FedEx Buy UBS AG
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
02.07.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
02.07.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Continental Buy UBS AG
02.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 BMW Outperform Bernstein Research
02.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
02.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen