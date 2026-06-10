TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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10.06.2026 07:32:03

TotalEnergies Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Lofting zog am Dienstagabend nach 100 Tagen Iran-Krieg Zwischenbilanz für die europäische Ölbranche. Die Höchststände in der seitherigen Kursentwicklung seien im April erreicht worden. Zuletzt korrelierten die Kurse stärker mit den längerfristigen Brent-Futures als dem aktuellen Marktpreis./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 20:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
76,13 € 		Abst. Kursziel*:
12,96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
76,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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