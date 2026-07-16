TotalEnergies Aktie
|69,27EUR
|-1,01EUR
|-1,44%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
16.07.2026 14:08:45
TotalEnergies Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Vorab-Aussagen zum vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der französische Ölkonzern dürfte durchwachsen, aber insgesamt wie erwartet abgeschnitten haben, schrieb Mark Wilson am Donnerstag mit Blick auf den Quartalsbericht am 23. Juli./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,05 €
|
Abst. Kursziel*:
34,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,26%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergies
|
17:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.07.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15.07.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)