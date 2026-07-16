TotalEnergies Aktie
|68,98EUR
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns habe seine Erwartungen in mehreren Bereichen verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen fürs zweite Quartal liegen vor den anstehenden Zahlen nun deutlich unter dem Konsens./rob/niw/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
69,04 €
|
Abst. Kursziel*:
23,12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
68,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,22%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
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