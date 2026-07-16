NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns habe seine Erwartungen in mehreren Bereichen verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen fürs zweite Quartal liegen vor den anstehenden Zahlen nun deutlich unter dem Konsens./rob/niw/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:17 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.