TotalEnergies Aktie
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Nach Kursverlusten der Öl- und Gasaktien nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran preisten die Aktienkurse nun einen Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel ein, schrieb Joshua Stone am Montagabend. Das könnte den Appetit der Investoren nun zu einem Wiedereinstieg animieren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
89,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72,07 €
|
Abst. Kursziel*:
23,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,30%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
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