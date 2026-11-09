Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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09.11.2026 23:47:02
Why Micron Technology Stock Gained On Monday
Micron Technology (NASDAQ:MU) stock jumped 6.3% on Monday, Nov. 9, as chip stocks continue to recover after last week's mid-week sell-off.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) finished up 2.4% and 2.8%, respectively.
The Democratic win in last Tuesday's midterms raised worries about the AI data-center build-out. Many successful candidates ran on promises of increased scrutiny of data center permitting or outright moratoriums on new builds, including candidates in key states like Texas and Ohio.
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