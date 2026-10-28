Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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28.10.2026 16:41:39
Why Micron Technology Stock Rallied Today
Shares of Micron Technology (NASDAQ:MU) popped on Wednesday, jumping as much as 5.5%. As of 11:31 a.m. ET, the stock was still up 4.8%.
The catalyst that sent the semiconductor specialist higher was a rival's robust financial report.
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