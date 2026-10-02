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02.10.2026 02:45:01

Why Netflix Lost 14% in September

Netflix's (NASDAQ:NFLX) bad year got worse last month as signs continued to show that the company was losing ground to rival YouTube, and even co-CEO Ted Sarandos acknowledged that recent engagement trends have been disappointing.

At the Emmys last month, Netflix had its lowest-converting and weakest performance at the TV awards show in a decade, reflecting an underwhelming slate of original programming.

The stock finished September down 14%, according to data from S&P Global Market Intelligence.

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