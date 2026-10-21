Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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21.10.2026 23:50:35
Why Netflix Stock Dropped Today
Shares of Netflix (NASDAQ:NFLX) fell more than 5% on Wednesday after the streaming leader cut its sales forecast for its increasingly crucial advertising business.
Image source: Netflix.
Netflix's revenue rose 12% year over year to $12.9 billion in the third quarter. That marked a significant deceleration from the 17% growth the streaming giant delivered in the third quarter of 2025.
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