Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
19.12.2025 00:07:15
Why Nike Stock Is Plunging in After-Hours Trading
After essentially remaining flat during today's market session -- shares were down 0.09% at 4:00 p.m. -- Nike (NYSE: NKE) stock is racing lower in after-hours trading. The athletic apparel retailer reported second-quarter 2026 financial results after the bell rang this afternoon, and investors are clearly unpleased with the company's performance.As of 5:57 p.m., Nike stock was down 10.2% from where it ended after today's regular trading session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
13:27
|Nike-Aktie trotzdem kräftig unter Druck: Umsatz legt überraschend zu (dpa-AFX)
|
13:14
|ROUNDUP: Nike kämpft mit geplanter Kehrtwende - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
|
11:49
|MARKT USA/Stimmung weiter gut - Oracle fest erwartet - Nike sehr schwach (Dow Jones)
|
18.12.25
|Nike shares fall sharply as weak China sales dent faith in turnaround (Financial Times)
|
18.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
17.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)