Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock is down 7.5% as of 12:28 p.m. ET on Friday, Nov. 20, after the Anthropic (NASDAQ:ANT) IPO failed to revive the AI trade.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) are down 2.2% and 3.6%, respectively.

Stocks stumbled around the world after the record IPO of the AI company Anthropic failed to restore investors' faith in AI -- an industry vital to the overall market, with 49% of the S&P 500 directly linked.

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