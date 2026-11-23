Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
23.11.2026 19:10:02
Why Oracle Stock Is Rising Today
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) stock is up 12.5% as of 1:05 p.m. ET on Monday, Nov. 23, after news broke that Jensen Huang had returned to Nvidia (NASDAQ:NVDA).
The S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 4.8% and 6.4%, respectively.
In a surprise announcement this morning, Nvidia's board said it has reinstated Jensen Huang as CEO, president, and board member. This comes roughly two weeks after his departure and just days after the board told investors it did not intend to reinstate him. However, the board said it received input from "senior levels of the United States government" and that, based on that input, it was "confident that Mr. Huang's reinstatement poses no national security risk."
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