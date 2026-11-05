Why Oracle Stock Is Sinking Today

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) stock is down 7% as of 1:36 p.m. ET on Thursday, Nov. 5, after a post-election sell-off in AI infrastructure stocks turned into a rout.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) are down 4.1% and 5.3%, respectively, in one of their worst days so far in years.

A day after Democrats' sweeping midterm victory, investors are selling anything tied to AI data centers. They're concerned that tighter political scrutiny will slow the build-out.

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