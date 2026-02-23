Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
23.02.2026 22:23:50
Why Salesforce Stock Was Sliding Today
Shares of Salesforce (NYSE: CRM) were falling today in line with a broader retreat in software stocks and with major indexes down more than 1%.The only company-specific news out on Salesforce came from a pair of analysts lowering their price targets on the stock. However, flaring trade tensions, a new Anthropic product called "Claude Code Security," and a dystopian blog post detailing an AI depression in 2028 all weighed on the stock.The stock closed down 3.8% on the news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
