Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 22:23:50

Why Salesforce Stock Was Sliding Today

Shares of Salesforce (NYSE: CRM) were falling today in line with a broader retreat in software stocks and with major indexes down more than 1%.The only company-specific news out on Salesforce came from a pair of analysts lowering their price targets on the stock. However, flaring trade tensions, a new Anthropic product called "Claude Code Security," and a dystopian blog post detailing an AI depression in 2028 all weighed on the stock.The stock closed down 3.8% on the news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten