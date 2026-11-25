Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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25.11.2026 17:03:59
Why SpaceX Stock Keeps Going Down
Pity Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) investors.
Once the hottest space stock on the market -- priced north of $225 per share after a very successful IPO -- shares of the space-and-AI giant have taken a hit as investors worry Elon Musk made a mistake when he bet the company on AI.
And that's not the only thing they're worried about.
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