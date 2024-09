Wiener Börse-Handel: ATX Prime liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Am Montag steigt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,40 Prozent auf 1 795,77 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 1 788,51 Punkte an der Kurstafel, nach 1 788,62 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 788,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 796,89 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.08.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 784,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 834,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 590,76 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,77 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 4,08 Prozent auf 16,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,85 Prozent auf 5,50 EUR), PORR (+ 1,37 Prozent auf 13,28 EUR), Andritz (+ 1,30 Prozent auf 58,35 EUR) und BAWAG (+ 1,16 Prozent auf 69,90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-3,13 Prozent auf 8,04 EUR), STRABAG SE (-2,24 Prozent auf 37,10 EUR), Flughafen Wien (-1,82 Prozent auf 54,00 EUR), S IMMO (-0,45 Prozent auf 22,30 EUR) und AMAG (-0,41 Prozent auf 24,30 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 28 062 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,491 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

