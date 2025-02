Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert zum Start im Minus

Am Freitag gibt der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 1,95 Prozent auf 2 063,91 Punkte nach. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 2 104,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 104,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 2 104,44 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 063,79 Punkten.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,64 Prozent zu. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, einen Wert von 1 897,48 Punkten auf. Am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 757,09 Punkten. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, einen Stand von 1 708,41 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13,03 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 115,99 Punkten. Bei 1 802,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Flughafen Wien (+ 1,15 Prozent auf 52,60 EUR), EVN (+ 1,10 Prozent auf 23,00 EUR), Verbund (+ 0,42 Prozent auf 72,25 EUR), FACC (+ 0,41 Prozent auf 7,28 EUR) und Rosenbauer (+ 0,25 Prozent auf 40,60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Erste Group Bank (-6,06 Prozent auf 65,12 EUR), AT S (AT&S) (-3,68 Prozent auf 12,58 EUR), voestalpine (-3,54 Prozent auf 21,80 EUR), Wolford (-3,03 Prozent auf 3,84 EUR) und Raiffeisen (-2,71 Prozent auf 25,88 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 138 820 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 27,835 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

