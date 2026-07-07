Win a New Apple Watch as CNET Guessing Game: Apple Edition Returns for Round Two

Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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07.07.2026 18:01:00

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Apple Inc. 271,15 -0,53% Apple Inc.

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