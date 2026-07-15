MTU Aero Engines Aktie
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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Hold" belassen. Die erneute Eskalation in Nahost bringe den europäischen Luftfahrtsektor wieder in leichte Turbulenzen, schrieb Analyst George McWhirter am Dienstag. Die Risiken für das zivile Wartungsgeschäft seien noch nicht abgehakt. Mit Blick auf die Triebwerkshersteller bleibe das monatliche Wachstum der Flugstunden bei Rolls-Royce am höchsten, MTU habe sich zuletzt aber besonders deutlich erholt. Rolls-Royce bleibt McWhirters Top-Favorit./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
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Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
350,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
350,00 €
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Abst. Kursziel*:
0,00
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
349,30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
0,20%
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Analyst Name::
George McWhirter
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KGV*:
-
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