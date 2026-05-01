MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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01.05.2026 18:05:10

MTU Aero Engines Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem Free Cashflow habe der Treibwerkshersteller besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu dürften die Lieferungen von Ersatztriebwerken beigetragen haben./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
428,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
289,80 € 		Abst. Kursziel*:
47,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
291,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,98%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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