MTU Aero Engines Aktie
|377,20EUR
|3,60EUR
|0,96%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat MTU auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
365,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
378,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,57%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
377,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,23%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
01.07.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
01.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
01.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.06.26
|DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
24.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)