MTU Aero Engines Aktie
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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Zahl der aus technischen Gründen am Boden befindlichen Flugzeuge sei im Vergleich zum Vormonat klar zurückgegangen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Maschinen sei auf dem höchsten Stand seit einem Rückruf./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 13:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
410,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
354,40 €
|
Abst. Kursziel*:
15,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
356,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,14%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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