XETRA-Handel: DAX schließt mit Gewinnen

Der DAX machte am Dienstagabend Gewinne.

Letztendlich erhöhte sich der DAX im XETRA-Handel um 0,76 Prozent auf 17 556,49 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,764 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,047 Prozent auf 17 431,37 Punkte an der Kurstafel, nach 17 423,23 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 563,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 428,17 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 16 961,39 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, bei 15 966,37 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, bei 15 381,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,69 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 17 563,41 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,03 Prozent auf 34,57 EUR), BASF (+ 2,43 Prozent auf 47,46 EUR), Continental (+ 2,20 Prozent auf 75,10 EUR), RWE (+ 2,14 Prozent auf 31,01 EUR) und Porsche (+ 1,99 Prozent auf 84,14 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-1,66 Prozent auf 414,80 EUR), Symrise (-1,61 Prozent auf 96,32 EUR), Beiersdorf (-1,31 Prozent auf 139,10 EUR), Hannover Rück (-1,23 Prozent auf 233,00 EUR) und MTU Aero Engines (-0,46 Prozent auf 214,30 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 267 035 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,615 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at