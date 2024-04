XETRA-Handel: LUS-DAX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent höher bei 17 815,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 17 797,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 854,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.03.2024, bei 17 916,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 18.01.2024, einen Wert von 16 612,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.04.2023, den Wert von 15 897,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,40 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 1,88 Prozent auf 175,92 EUR), RWE (+ 1,42 Prozent auf 32,15 EUR), Deutsche Bank (+ 1,30 Prozent auf 14,69 EUR), Henkel vz (+ 1,26 Prozent auf 72,08 EUR) und Beiersdorf (+ 1,01 Prozent auf 135,30 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-11,46 Prozent auf 291,90 EUR), Merck (-2,96 Prozent auf 142,85 EUR), Infineon (-1,67 Prozent auf 30,97 EUR), Rheinmetall (-1,65 Prozent auf 523,00 EUR) und QIAGEN (-1,01 Prozent auf 36,63 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 497 465 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 198,872 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent.

Redaktion finanzen.at