XETRA-Handel: LUS-DAX nachmittags in der Gewinnzone

Das macht der LUS-DAX am Freitag.

Um 15:57 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent fester bei 16 579,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 16 447,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 593,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 16 528,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 15 107,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, stand der LUS-DAX noch bei 14 453,00 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 2,71 Prozent auf 11,77 EUR), Deutsche Börse (+ 0,81 Prozent auf 186,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,41) Prozent auf 112,78 EUR), QIAGEN (+ 0,30 Prozent auf 39,71 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,29 Prozent auf 22,53 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Sartorius vz (-3,27 Prozent auf 310,30 EUR), Zalando (-2,30 Prozent auf 18,93 EUR), Siemens (-1,93 Prozent auf 159,28 EUR), BASF (-1,75 Prozent auf 46,86 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,60 Prozent auf 26,99 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 478 540 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 160,389 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

