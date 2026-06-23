XETRA-Handel MDAX fällt zum Start

Der MDAX gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,44 Prozent leichter bei 32 104,62 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 354,890 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,25 Prozent auf 32 167,59 Punkte an der Kurstafel, nach 32 574,46 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 221,30 Punkte, das Tagestief hingegen 32 003,48 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der MDAX bei 32 108,27 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.03.2026, einen Stand von 28 229,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der MDAX 29 283,92 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,63 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell DWS Group GmbH (+ 2,36 Prozent auf 62,90 EUR), Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 216,00 EUR), RENK (+ 1,03 Prozent auf 45,71 EUR), JENOPTIK (+ 0,42 Prozent auf 47,66 EUR) und PUMA SE (+ 0,18 Prozent auf 28,18 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,82 Prozent auf 97,85 EUR), AIXTRON SE (-4,73 Prozent auf 57,56 EUR), Elmos Semiconductor (-4,56 Prozent auf 180,00 EUR), Siltronic (-4,15 Prozent auf 92,30 EUR) und Aurubis (-4,14 Prozent auf 187,70 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 235 495 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 42,202 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,27 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at