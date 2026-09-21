TUI Aktie

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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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MDAX-Kursentwicklung 21.09.2026 15:58:34

XETRA-Handel: MDAX legt zu

XETRA-Handel: MDAX legt zu

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Montag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,46 Prozent fester bei 31 227,30 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 348,635 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,574 Prozent fester bei 31 262,24 Punkten, nach 31 083,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 357,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 050,71 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 32 110,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der MDAX auf 32 638,42 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 30 195,88 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,799 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 5,01 Prozent auf 31,42 EUR), AIXTRON SE (+ 4,97 Prozent auf 36,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,92 Prozent auf 71,40 EUR), JENOPTIK (+ 4,65 Prozent auf 41,38 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4,55 Prozent auf 147,00 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil AUTO1 (-3,74 Prozent auf 18,04 EUR), Porsche Automobil (-3,20 Prozent auf 27,51 EUR), Porsche vz (-2,78 Prozent auf 44,71 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,66 Prozent auf 84,10 EUR) und Bilfinger SE (-2,26 Prozent auf 56,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 980 805 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 40,813 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,66 5,59% AIXTRON SE
AUTO1 18,06 -3,11% AUTO1
Bilfinger SE 56,60 -1,31% Bilfinger SE
Elmos Semiconductor 148,20 5,71% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 31,94 6,89% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,46 1,58% freenet AG
JENOPTIK AG 41,36 4,92% JENOPTIK AG
Porsche Automobil Holding SE 27,60 -1,74% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,60 -3,06% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 71,00 4,34% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,82 -3,17% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 84,00 -2,67% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,56 1,61% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 262,80 0,58%

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