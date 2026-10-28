SUSS MicroTec Aktie
|51,60EUR
|1,72EUR
|3,45%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Aktien auf "Buy" belassen. Mit der Konzentration der Produktion auf nur noch zwei Standorte reagiere der Chipulieferer auf Kapazitätsengpässe, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstagabend. Knappheiten bei Komponenten sowie einmalige Kosten durch die Standortverlagerung verschärften den Druck zusätzlich, doch angesichts eines Rekord-Auftragsbestands sei dies wohl eher ein vorübergehendes Problem. Von 2027 an dürfte der Halbleiterzulieferer erneut ein starkes Umsatz- und Margenwachstum verzeichnen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,25 €
|
Abst. Kursziel*:
99,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93,80%
|
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Suss Microtec auf 84 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|50,75
|1,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.