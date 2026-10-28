SUSS MicroTec Aktie

51,60EUR 1,72EUR 3,45%
SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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28.10.2026 07:52:50

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Aktien auf "Buy" belassen. Mit der Konzentration der Produktion auf nur noch zwei Standorte reagiere der Chipulieferer auf Kapazitätsengpässe, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstagabend. Knappheiten bei Komponenten sowie einmalige Kosten durch die Standortverlagerung verschärften den Druck zusätzlich, doch angesichts eines Rekord-Auftragsbestands sei dies wohl eher ein vorübergehendes Problem. Von 2027 an dürfte der Halbleiterzulieferer erneut ein starkes Umsatz- und Margenwachstum verzeichnen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50,25 € 		Abst. Kursziel*:
99,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
93,80%
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:52 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 50,75 1,74% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Aktuelle Aktienanalysen

08:59 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:17 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Santander Outperform RBC Capital Markets
08:04 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
07:34 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:29 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:29 RELX Outperform Bernstein Research
07:28 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:48 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
06:47 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06:40 Merck Equal Weight Barclays Capital
06:36 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.26 AMD Outperform Bernstein Research
27.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
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