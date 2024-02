XETRA-Handel: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Am Mittwoch tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,51 Prozent höher bei 3 386,91 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 516,385 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,014 Prozent auf 3 369,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 369,56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 360,83 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 388,01 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, den Stand von 3 275,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 070,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 265,94 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,87 Prozent. Bei 3 436,25 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 187,26 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 5,42 Prozent auf 29,96 EUR), HENSOLDT (+ 4,05 Prozent auf 34,40 EUR), JENOPTIK (+ 3,51 Prozent auf 28,88 EUR), Nordex (+ 3,03 Prozent auf 10,71 EUR) und SMA Solar (+ 3,02 Prozent auf 54,55 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-0,88 Prozent auf 13,49 EUR), QIAGEN (-0,77 Prozent auf 39,80 EUR), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 22,10 EUR), Siemens Healthineers (-0,48 Prozent auf 53,72 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,41 Prozent auf 33,72 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 699 419 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 196,229 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die freenet-Aktie hat mit 9,90 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7,88 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at