XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX bleibt auch am Dienstagmorgen auf Erholungskurs.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,15 Prozent stärker bei 17 451,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 392,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 453,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, einen Stand von 16 933,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.11.2023, den Stand von 15 964,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 418,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 462,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit BMW (+ 0,97 Prozent auf 108,52 EUR), SAP SE (+ 0,92 Prozent auf 174,60 EUR), Infineon (+ 0,83 Prozent auf 33,50 EUR), Zalando (+ 0,71 Prozent auf 19,26 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,63 Prozent auf 49,23 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Fresenius SE (-1,12 Prozent auf 25,66 EUR), Covestro (-0,94 Prozent auf 49,61 EUR), Henkel vz (-0,86 Prozent auf 69,44 EUR), Deutsche Börse (-0,78 Prozent auf 191,05 EUR) und MTU Aero Engines (-0,74 Prozent auf 213,70 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 399 730 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 198,615 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 7,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

