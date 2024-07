XETRA-SCHLUSS/DAX legt zum Wochenstart eine Nunummer hin

FRANKFURT (Dow Jones)--Die am Vormittag gesehenen Gewinne hat der deutsche Aktienmarkt am Montagnachmittag schon wieder abgegeben. Der DAX schloss kaum verändert bei 18.472 Zählern. Die Wahlen in Frankreich waren das beherrschende Thema. Im Ergebnis gab es dort keinen klaren Sieger. Aus (europäischer) Sicht sei damit das Schlimmste abgewendet worden, hieß es von DWS-CIO Björn Jesch. Die Märkte werden zunächst wenig mit diesen Ergebnissen anfangen können, da keine radikale Abkehr von der aktuellen Politik zu erwarten sei. Es bleibe abzuwarten, ob Präsident Emmanuel Macron anerkenne, dass die Wähler nicht für ihn, sondern gegen den RN gestimmt hätten. Bundesanleihen legten am Nachmittag zu, der Euro tendierte mit 1,0833 seitwärts.

Delivery-Hero mit höheren Rückstellungen leichter

Delivery Hero verloren im MDAX 7,2 Prozent, nachdem der Essenslieferant angekündigt hatte, die Rückstellungen für mögliche Strafzahlungen wegen mutmaßlich wettbewerbswidrigen Verhaltens deutlich erhöhen zu müssen.

Zudem gab es Absatzzahlen von Daimler Truck (-0,6%), die alles in allem im Rahmen der Erwartungen gelegen haben, wie RBC kommentierte. Solide Verkaufszahlen bei Trucks North America und Daimler Buses hätten die leichte Abweichung von den Erwartungen bei Mercedes-Benz und Truck Asia wettgemacht.

Die Kurse der Rückversicherer Munich Re (+3,0%) und Hannover Rück (+3,0 %) erholten sich. Sie hatten zuletzt unter Spekulationen über Schäden nach dem frühen und heftigen Beginn der Wirbelsturmsaison gelitten. Im MDAX rutschen K+S um 5,8 Prozent ab. Die Bank of America senkte das Papier gleich um zwei Stufen auf Untergewichten von Kaufen. Aber auch Stifel ist negativ gestimmt für die Aktie und bezeichnete sie als die am wenigsten präferierte im Sektor.

Noratis knickten um 22 Prozent ein. Bei dem Immobilienunternehmen ist die Einberufung einer Anleihegläubigerversammlung notwendig, weil die Rückzahlungen zweier Anleihen auf spätere Termin verschoben werden sollen, auch weil momentan der Transaktionsmarkt für Immobilien nahezu ausgetrocknet ist. Zudem könnte eine weitere Kapitalerhöhung vor der Tür stehen. Für die bis 2025 laufende Unternehmensanleihe ging es ebenfalls um 20 Prozent nach unten.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 18.472,05 -0,0% +10,37%

DAX-Future 18.632,00 +0,1% +7,21%

XDAX 18.480,03 -0,1% +10,21%

MDAX 25.547,88 -0,7% -5,86%

TecDAX 3.380,32 -0,4% +1,29%

SDAX 14.629,93 -0,0% +4,80%

Bund-Future 131,28% +20

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 15 24 1 2.328,7 45,9 46,5

MDAX 14 35 1 434,7 31,2 29,6

TecDAX 10 19 1 606,7 15,3 16,8

SDAX 30 38 2 83,2 6,0 6,3

