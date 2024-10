XETRA-SCHLUSS/Knapp behauptet - Unternehmenszahlen im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kleinen Verlusten geschlossen. Impulse bei Einzelwerten setzte die Berichtssaison mit Zahlen unter anderem der Deutschen Bank und der Deutschen Börse, beide Aktien gaben darauf nach. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 19.378 Punkte.

Weiter Thema waren die gestiegenen Marktzinsen. "Schon seit Wochenbeginn bremsen die weltweit steigenden Anleiherenditen die Lust auf Aktien. Wieder schwindende Zinssenkungserwartungen in den USA werden von einem stärkeren Dollar begleitet. Das Wort Schuldenbremse ist für die Amerikaner ein Fremdwort", kommentierte CMC und erläuterte, sollten die Republikaner nach der Wahl mit Donald Trump nicht nur den Präsidenten stellen, sondern auch die Mehrheit im Kongress gewinnen, könnte die US-Wirtschaft auch 2025 ihre Sonderstellung in der Welt nicht nur beim Wirtschaftswachstum behaupten, sondern auch in Sachen Schulden.

Deutsche Bank verdient mehr als erwartet - Aktie fällt trotzdem

Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal sowohl dank der Auflösung einer Rückstellung aus dem Postbank-Vergleich als auch wegen eines verbesserten operativen Geschäfts vor Steuern mehr verdient als erwartet. Auf der Ertragsseite profitierte die Bank von einem starken Investmentbanking. Die Aktionäre können sich dazu auf weitere Aktienrückkäufe freuen. Der Kurs fiel dennoch um 0,9 Prozent. Händler bemerkten dazu, die Aktie sei bereits vor den Zahlen stark gelaufen, so dass einige Akteure Gewinne mitgenommen haben dürften. Commerzbank gingen 0,4 Prozent niedriger aus dem Tag.

Als "beeindruckend" werteten die Analysten von Jefferies die Ergebnisse der Fondstochter DWS. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe den Konsens um 5 Prozent übertroffen, getrieben durch höhere Einnahmen und niedrigere Kosten. Der Kurs stieg um 1,7 Prozent.

Mit einem Minus von 2 Prozent wurden die Quartalszahlen der Deutschen Börse quittiert. Diese bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Allerdings habe die im Fokus der Anleger stehende Sparte Investment Management Solutions die Prognosen bei den Nettoerlösen um 4 Prozent verfehlt, so die Analysten von Jefferies. Es dürfte nicht einfach werden, auf Konzernebene das organische Wachstumsziel von 8 Prozent bei den Erlösen bis 2026 zu erreichen.

Für Flatexdegiro ging es um 4,7 Prozent nach unten. Das Fintech-Unternehmen habe im dritten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, urteilte die Deutsche Bank. Die Analysten verwiesen auf höher als erwartete Kosten, während die Einnahmen weitgehend im Rahmen der Erwartungen lägen.

Evotec machten einen Satz um fast 9 Prozent, nachdem das Biotechnologieunternehmen eine Erweiterung der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb mitgeteilt hatte.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 19.377,62 -0,2% +15,71%

DAX-Future 19.521,00 -0,2% +11,29%

XDAX 19.408,73 -0,2% +15,75%

MDAX 27.051,94 -0,1% -0,31%

TecDAX 3.401,71 +0,5% +1,93%

SDAX 13.797,35 -0,7% -1,17%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,86 -3

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 11 29 0 2.625,6 53,2 54,7

MDAX 12 37 1 366,1 22,8 22,5

TecDAX 14 15 1 753,2 19,5 20,6

SDAX 11 55 4 109,2 9,3 7,5

