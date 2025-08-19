Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursziel gesenkt 19.08.2025 11:10:00

Zalando-Aktie mit Plus: Kaufempfehlung der Baader Bank begründet mit verbesserter Marktstellung

Zalando-Aktie mit Plus: Kaufempfehlung der Baader Bank begründet mit verbesserter Marktstellung

Die Baader Bank hat die Zalando-Aktie auf "Buy" hochgestuft, begründet durch einen verbesserten Ausblick und die Akquisition von ABOUT YOU.

Die Baader Bank hat Zalando von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 32 Euro gesenkt. Die neue Kaufempfehlung begründete Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem verbesserten Ausblick und Potenziale im Zusammenhang mit der Übernahme von ABOUT YOU durch den Online-Modehändler. Mit der Akquisition habe Zalando nun eine großartige Marktstellung.

Die Zalando-Aktie reagiert im XETRA-Handel zeitweise mit einem Plus von 3,34 Prozent auf 24,12 Euro.

/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 12:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zalando-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Zalando-Aktie
Zalando schreitet mit der Übernahme von ABOUT YOU voran
Zalando meldet moderates Wachstum - ABOUT YOU-Integration erst ab Q3

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten

Analysen zu Zalandomehr Analysen

18.08.25 Zalando Buy Baader Bank
13.08.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 Zalando Kaufen DZ BANK
12.08.25 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zalando 24,22 2,80% Zalando

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX im Plus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt zeigt sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen