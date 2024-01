Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

So performte der Euro STOXX 50 am Dienstag zum Handelsschluss.

Der Euro STOXX 50 gab im STOXX-Handel letztendlich um 0,37 Prozent auf 4 468,80 Punkte nach. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,886 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,034 Prozent fester bei 4 486,99 Punkten, nach 4 485,48 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4 486,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 446,62 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 523,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 112,57 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 068,62 Punkten.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Ferrari (+ 1,14 Prozent auf 313,28 EUR), Bayer (+ 1,01 Prozent auf 35,60 EUR), adidas (+ 0,77 Prozent auf 178,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,38 Prozent auf 63,80 EUR) und SAP SE (+ 0,36 Prozent auf 139,28 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen BASF (-2,66 Prozent auf 45,51 EUR), Infineon (-1,76 Prozent auf 35,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,62 Prozent auf 376,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,19 Prozent auf 2,76 EUR) und Siemens (-0,86 Prozent auf 159,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 904 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 344,044 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,01 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

