Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag leichter

Der STOXX 50 verliert am Freitag an Boden.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,33 Prozent leichter bei 4 427,57 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,094 Prozent auf 4 437,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 442,17 Punkten am Vortag.

Bei 4 439,45 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 414,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 3,08 Prozent. Vor einem Monat, am 19.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 505,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 338,79 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 19.07.2023, einen Stand von 3 948,62 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,20 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,01 Prozent auf 172,24 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,89 Prozent auf 48,73 CHF), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,43 Prozent auf 131,46 EUR), SAP SE (+ 0,41 Prozent auf 181,32 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 0,31 Prozent auf 43,96 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BASF (-2,09 Prozent auf 44,29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,91 Prozent auf 447,80 EUR), Diageo (-1,82 Prozent auf 24,79 GBP), Rio Tinto (-1,79 Prozent auf 49,14 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,38 Prozent auf 27,96 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 9 609 034 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 mit 524,668 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 9,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

