Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,64 Prozent auf 17 723,28 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,782 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,014 Prozent auf 17 834,83 Punkte an der Kurstafel, nach 17 837,40 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 834,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 626,90 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.03.2024, wies der DAX einen Stand von 17 987,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 555,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, bewegte sich der DAX bei 15 895,20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,69 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Symrise (+ 1,69 Prozent auf 105,35 EUR), Deutsche Bank (+ 1,28 Prozent auf 14,99 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,05 Prozent auf 21,17 EUR), Henkel vz (+ 0,64 Prozent auf 72,36 EUR) und Beiersdorf (+ 0,52 Prozent auf 136,30 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Sartorius vz (-3,19 Prozent auf 270,00 EUR), Siemens (-1,90 Prozent auf 172,18 EUR), Infineon (-1,72 Prozent auf 30,36 EUR), Continental (-1,64 Prozent auf 62,46 EUR) und Covestro (-1,62 Prozent auf 49,14 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 468 452 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 196,981 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

