Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste

Um 09:11 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent auf 26 249,36 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 248,987 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,134 Prozent leichter bei 26 288,67 Punkten, nach 26 323,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 232,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 289,27 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,777 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der MDAX mit 26 691,29 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, lag der MDAX bei 25 795,41 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 10.01.2023, einen Wert von 27 383,67 Punkten auf.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell LEG Immobilien (+ 1,54 Prozent auf 75,24 EUR), PUMA SE (+ 1,45 Prozent auf 47,50 EUR), AIXTRON SE (+ 0,99 Prozent auf 33,76 EUR), Aroundtown SA (+ 0,94 Prozent auf 2,25 EUR) und Vitesco Technologies (+ 0,74 Prozent auf 81,50 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,77 Prozent auf 140,50 EUR), Siltronic (-2,06 Prozent auf 90,55 EUR), EVOTEC SE (-1,37 Prozent auf 17,95 EUR), RATIONAL (-1,13 Prozent auf 659,00 EUR) und Delivery Hero (-1,09 Prozent auf 23,58 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 290 134 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 16,837 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Lufthansa-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Mit 9,93 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at