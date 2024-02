Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell

Am Mittwoch geht es im MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 25 894,95 Punkte abwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 247,757 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,208 Prozent auf 25 958,10 Punkte an der Kurstafel, nach 26 012,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 25 876,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 022,96 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,749 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 137,30 Punkte. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, stand der MDAX noch bei 24 040,19 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 813,25 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 3,52 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell TAG Immobilien (+ 3,74 Prozent auf 12,76 EUR), Jungheinrich (+ 1,38 Prozent auf 30,88 EUR), JENOPTIK (+ 1,19 Prozent auf 28,80 EUR), thyssenkrupp (+ 0,80 Prozent auf 5,83 EUR) und Talanx (+ 0,78 Prozent auf 64,90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen LANXESS (-4,43 Prozent auf 24,62 EUR), HelloFresh (-3,30 Prozent auf 12,47 EUR), RATIONAL (-3,08 Prozent auf 708,00 EUR), Bechtle (-1,61 Prozent auf 48,36 EUR) und Gerresheimer (-1,42 Prozent auf 93,70 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 074 310 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 16,940 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

