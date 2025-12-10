NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten seien robust unterwegs und in einer frühen Phase eines erfolgreichen Weges hin zu "rauchfreien" Produkten, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.