BAT Aktie
|49,35EUR
|0,10EUR
|0,20%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten seien robust unterwegs und in einer frühen Phase eines erfolgreichen Weges hin zu "rauchfreien" Produkten, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,22 £
|
Abst. Kursziel*:
20,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,20%
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAT von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.12.25
|Handel in London: FTSE 100 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
09.12.25
|British American Tobacco sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)