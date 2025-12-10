BAT Aktie

49,35EUR 0,10EUR 0,20%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

10.12.2025 08:46:42

BAT Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten seien robust unterwegs und in einer frühen Phase eines erfolgreichen Weges hin zu "rauchfreien" Produkten, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,22 £ 		Abst. Kursziel*:
20,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,26 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
20,20%
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

