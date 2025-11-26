BAT Aktie

49,15EUR 0,15EUR 0,31%
BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 07:45:25

BAT Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für British American Tobacco von 3300 auf 4150 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Tabakbereich bevorzugt sie Imperial Brands./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
43,14 £ 		Abst. Kursziel*:
-3,80%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
43,14 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,80%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)mehr Nachrichten