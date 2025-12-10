BAT Aktie

49,95EUR 0,70EUR 1,42%
BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

10.12.2025 14:09:00

BAT Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf den jüngsten Zwischenbericht des Tabakkonzerns habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Philip Spain am Mittwoch. Daraus resultiere eine Senkung seiner Gewinnschätzung (EPS) für 2026 um 4 Prozent./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41,50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
43,22 £ 		Abst. Kursziel*:
-3,98%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
43,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,99%
Analyst Name::
Philip Spain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

