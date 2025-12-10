BAT Aktie
|49,85EUR
|0,60EUR
|1,22%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht signalisiere, dass der Tabakkonzern auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Damian McNeela in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,46 £
|
Abst. Kursziel*:
12,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43,44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
|
Analyst Name::
Damian McNeela
|
KGV*:
-
