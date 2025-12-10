BAT Aktie

49,85EUR 0,60EUR 1,22%
BAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

10.12.2025 11:03:18

BAT Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Buy" belassen. Der Zwischenbericht signalisiere, dass der Tabakkonzern auf gutem Weg sei, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Damian McNeela in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,46 £ 		Abst. Kursziel*:
12,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,44 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
Analyst Name::
Damian McNeela 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:03 BAT Buy Deutsche Bank AG
08:46 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
09.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
09.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
BAT PLC (British American Tobacco) 49,85 1,22% BAT PLC (British American Tobacco)

12:42 PORR buy Warburg Research
12:29 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:18 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
11:36 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
11:26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
11:20 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
11:18 Mutares Buy Warburg Research
11:11 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
11:11 Dürr Neutral UBS AG
11:09 Nordex Buy Citigroup Corp.
11:08 Delivery Hero Neutral Citigroup Corp.
11:06 Siemens Energy Neutral Citigroup Corp.
11:03 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:01 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
11:00 TUI Market-Perform Bernstein Research
10:59 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
10:50 Polytec buy Warburg Research
10:40 TUI Overweight Barclays Capital
10:39 adidas Buy Deutsche Bank AG
10:37 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:35 TUI Neutral UBS AG
10:35 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Valeo Equal Weight Barclays Capital
09:16 Michelin Underweight Barclays Capital
09:16 Continental Equal Weight Barclays Capital
09:13 DO kaufen Erste Group Bank
09:02 AUMOVIO Overweight Barclays Capital
08:48 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08:47 Nike Neutral UBS AG
08:47 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
08:45 Boeing Buy UBS AG
08:45 Gerresheimer Neutral UBS AG
08:34 easyJet Buy UBS AG
08:34 AIR France-KLM Neutral UBS AG
08:33 Ryanair Buy UBS AG
08:33 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
08:32 Deutsche Börse Neutral UBS AG
08:31 T-Mobile US Buy UBS AG
08:31 Unilever Sell UBS AG
07:39 Lufthansa Buy UBS AG
07:38 Netflix Outperform Bernstein Research
07:34 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07:19 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:13 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:12 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
