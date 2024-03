Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich

Der Euro STOXX 50 notierte am Mittwoch im Plus.

Am Mittwoch stieg der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,50 Prozent auf 4 917,36 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,257 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,046 Prozent auf 4 890,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 893,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 920,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 889,58 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,261 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 690,87 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 06.12.2023, einen Stand von 4 483,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 313,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 8,96 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 920,57 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 2,71 Prozent auf 48,53 EUR), Bayer (+ 2,66 Prozent auf 26,65 EUR), Infineon (+ 2,02 Prozent auf 33,83 EUR), Eni (+ 1,91 Prozent auf 14,63 EUR) und Enel (+ 1,23 Prozent auf 6,11 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-6,28 Prozent auf 39,07 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,00 Prozent auf 116,78 EUR), BMW (-1,52 Prozent auf 107,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,23 Prozent auf 72,85 EUR) und Deutsche Börse (-0,88 Prozent auf 190,90 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 9 645 138 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 418,948 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 10,51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

